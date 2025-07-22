В Самаре щит прошел более 300 метров правого тоннеля станции метро «Театральная»

Члены Общественной палаты РФ приняли участие в рабочем заседании Штаба Министерства строительства Самарской области, где обсуждался ход строительства новых станций метрополитена. После совещания делегация спустилась в строящийся тоннель станции «Театральная».
В ходе осмотра были продемонстрированы основные архитектурные элементы будущего павильона, протяженность которого составит 500 метров. Особое внимание участников привлек процесс проходки тоннеля, где задействован щит «Самара». На данный момент уже установлено 251 бетонное кольцо, что соответствует 352 метрам пройденного пути.
Технические параметры строительства:
внешний диаметр тоннеля — 6 метров;внутренний диаметр — 5,4 метра;ширина каждого бетонного кольца — 1,4 метра.
Представители Общественной палаты отметили, что, несмотря на временные неудобства, связанные со строительством, реализация проекта значительно улучшит транспортную инфраструктуру города. Мониторинг хода строительных работ будет продолжен на регулярной основе.
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