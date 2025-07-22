В Самаре щит прошел более 300 метров правого тоннеля станции метро «Театральная»

В ходе осмотра были продемонстрированы основные архитектурные элементы будущего павильона, протяженность которого составит 500 метров. Особое внимание участников привлек процесс проходки тоннеля, где задействован щит «Самара». На данный момент уже установлено 251 бетонное кольцо, что соответствует 352 метрам пройденного пути.