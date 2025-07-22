Названа статья УК РФ, по которой обвиняется журналист-иноагент Дудь*

Журналисту и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) заочно предъявили обвинение в целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности России. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ».
В качестве меры наказание по этой статье Уголовного кодекса РФ предусмотрен штраф, либо обязательные работы, либо принудительные работы, либо лишение свободы до пяти лет.
В пресс-службе, что решением Басманного суда столицы иноагенту Дудю заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания в стране.
Также его объявили в международный розыск.
Напомним, в конце июня текущего года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналиста-иностранного агента Юрия Дудя.
Ведомство установило, что он в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности лицом, включенным в реестр иностранных агентов.
*Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.