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Названа статья УК РФ, по которой обвиняется журналист-иноагент Дудь*

Журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) заочно предъявили обвинение в целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности России.

Журналисту и блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) заочно предъявили обвинение в целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности России. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ».

В качестве меры наказание по этой статье Уголовного кодекса РФ предусмотрен штраф, либо обязательные работы, либо принудительные работы, либо лишение свободы до пяти лет.

В пресс-службе, что решением Басманного суда столицы иноагенту Дудю заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания в стране.

Также его объявили в международный розыск.

Напомним, в конце июня текущего года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналиста-иностранного агента Юрия Дудя.

Ведомство установило, что он в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности лицом, включенным в реестр иностранных агентов.

*Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.