Трамп обвинил «главаря банды» Барака Обаму в госизмене

Накануне Трамп опубликовал в интернете видеозапись с задержанием Обамы, созданную с помощью искусственным интеллекта. На видео есть фрагменты выступлений американских политиков, в том числе бывшего президента Джо Байдена, в которых каждй произносит одинаковую фразу: «Никто не стоит выше закона». В конце видео Трамп и Обама сидят в креслах, затем появляются агенты ФБР и надевают наручники на Обаму. Далее экс-президента отправляют в тюрьму.