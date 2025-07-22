Bosch сократит более тысячи рабочих мест на заводе в немецком Ройтлингене

Компания объявила, что производство блоков управления на этом заводе больше неконкурентоспособно, в связи с чем необходимо скорректировать структуру и сократить расходы. В будущем в Ройтлингене будет в основном сосредоточено производство полупроводников. На основе этих планов до конца 2029 года потребуется «оптимизация» до 1,1 тыс. рабочих мест. Это затронет как производство, так и административные подразделения.