Bosch сократит более тысячи рабочих мест на заводе в немецком Ройтлингене

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставщик автомобильных комплектующих Bosch намерен сократить до 1,1 тыс. рабочих мест на своем заводе в городе Ройтлинген на юго-западе Германии в связи с реструктуризацией, сообщает газета Bild.
Компания объявила, что производство блоков управления на этом заводе больше неконкурентоспособно, в связи с чем необходимо скорректировать структуру и сократить расходы. В будущем в Ройтлингене будет в основном сосредоточено производство полупроводников. На основе этих планов до конца 2029 года потребуется «оптимизация» до 1,1 тыс. рабочих мест. Это затронет как производство, так и административные подразделения.
«Необходимые сокращения рабочих мест даются нам нелегко, но они крайне необходимы для обеспечения будущего предприятия», — заявил представитель компании Дирк Кресс.
Издание указывает, что причиной сложившейся ситуации стали более жесткие рыночные условия, усиление конкурентного и ценового давления.
Параллельно с реконструкцией Bosch продолжает инвестировать в производство полупроводников. К концу 2025 года площадь помещений в Ройтлингене будет расширена более чем на 5 тыс. кв.м для производства чипов из карбида кремния.
По данным издания, с учетом реструктуризации в Ройтлингене общее число сокращений в Bosch на сегодняшний день превышает 14 тыс., значительная часть которых приходится на Германию. -0-