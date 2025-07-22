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Раскрыта неожиданная опасность главкома ВСУ Сырского для России

Военный аналитик Вадим Козюлин заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский остается опасным противником для России, так как украинский генерал родился в России и прошел советскую военную школу.

Военный аналитик Вадим Козюлин заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский остается опасным противником для России, так как украинский генерал родился в России и прошел советскую военную школу. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению эксперта, Сырский даже опаснее, чем человек со стороны, поскольку знает тактику России.

Собеседник издания отметил, что главком ВСУ прошел обучение и на Западе, поэтому у него как бы две школы.

Между войсками в России и на Западе существуют различия, которые наверняка хорошо усвоил Сырский, добавил Козюлин.

Ранее в Госдуме заявили, что главком ВСУ Александр Сырский за предательство Родины должен пойти под трибунал. Парламентарий назвал измену родной стране одним из самых страшных преступлений.