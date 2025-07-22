Министра культуры Франции собираются судить

Парижские следственные судьи постановили передать в уголовный суд дела Дати и экс-главы Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура Франции считает: в 2009—2011 годы Дати получила 900 тысяч евро от компании Renault, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента.