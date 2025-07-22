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Министра культуры Франции собираются судить

Министр культуры Франции, претендент на кресло мэра столицы Рашида Дати, как сообщило агентство Франс Пресс, предстанет перед судом по обвинениям в коррупции.

Министр культуры Франции, претендент на кресло мэра столицы Рашида Дати, как сообщило агентство Франс Пресс, предстанет перед судом по обвинениям в коррупции.

Парижские следственные судьи постановили передать в уголовный суд дела Дати и экс-главы Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура Франции считает: в 2009—2011 годы Дати получила 900 тысяч евро от компании Renault, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента.

59-летняя министр отвергает все обвинения в свой адрес. Несмотря на статус подсудимой, она останется в правительстве, заявил агентству источник в Елисейском дворце.

Первое слушание намечено на 29 сентября. Ранее суд отклонил прошение Дати о закрытии дела против нее.

Политик неоднократно заявляла о планах бороться за пост мэра Парижа на муниципальных выборах в 2026 году.