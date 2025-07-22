Стало известно, по какой причине Зеленский пошел на переговоры с РФ

Владимир Зеленский изменил свою позицию по переговорам с Россией после резкого разговора с Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает The New York Times. По данным издания, во время встречи 28 февраля, посвященной подписанию соглашения о совместной разработке украинских недр, Трамп резко раскритиковал Зеленского, потребовав прекратить огонь и перестать критиковать Владимира Путина. Американский лидер назвал украинского президента «неблагодарным агитатором», после чего делегацию попросили удалиться, а договор не был подписан.
Как утверждает NYT, этот инцидент заставил Зеленского отказаться от требований гарантий безопасности от Запада и согласиться на переговоры с Москвой. Позже он извинился за произошедшее и заявил о готовности к диалогу. Аналитики предполагают, что Трамп может либо продолжить поддержку Украины, либо полностью отойти от урегулирования конфликта, что усилит давление на Киев. Пока неизвестно, на каких условиях возможны переговоры, но ситуация указывает на возможный сдвиг в подходе Украины под влиянием Вашингтона.