Стало известно, по какой причине Зеленский пошел на переговоры с РФ

Как утверждает NYT, этот инцидент заставил Зеленского отказаться от требований гарантий безопасности от Запада и согласиться на переговоры с Москвой. Позже он извинился за произошедшее и заявил о готовности к диалогу. Аналитики предполагают, что Трамп может либо продолжить поддержку Украины, либо полностью отойти от урегулирования конфликта, что усилит давление на Киев. Пока неизвестно, на каких условиях возможны переговоры, но ситуация указывает на возможный сдвиг в подходе Украины под влиянием Вашингтона.