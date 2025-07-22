Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ продают оружие латиноамериканским картелям в обмен на наемников

За последнее время на Украину прибыли свыше двух тысяч наемников из Колумбии, имеющих связи с группировками.

Источник: Аргументы и факты

Латиноамериканские преступные группировки приобретают оружие на Украине, а взамен отправляют на территорию страны своих наемников.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене.

В опубликованном в его Telegram-канале сообщении указано, что за последнее время на Украину прибыли свыше двух тысяч наемников из Колумбии, имеющих связи с картелями.

Ранее сообщалось, что наемник из Швеции погиб на линии соприкосновения в Донбассе. Погибшему было 30 лет, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.