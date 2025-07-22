Латиноамериканские преступные группировки приобретают оружие на Украине, а взамен отправляют на территорию страны своих наемников.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене.
В опубликованном в его Telegram-канале сообщении указано, что за последнее время на Украину прибыли свыше двух тысяч наемников из Колумбии, имеющих связи с картелями.
Ранее сообщалось, что наемник из Швеции погиб на линии соприкосновения в Донбассе. Погибшему было 30 лет, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.