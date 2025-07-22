Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ заявили, что поставят Киеву две системы Patriot при условии их замены

Борис Писториус заявил, что мера необходима для возможности обучения немецких военных обращению с Patriot.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности властей Германии поставить Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, но только если появится гарантия их скорейшей замены, передает n-tv.

«Мы можем отдать две системы с нашей стороны, но этого не произойдет, если мы не будем иметь надежной гарантии того, что получим им замену в течение, скажем так, от шести до восьми месяцев», — заявил Борис Писториус.

По его словам, соответствующая мера необходима для сохранения боеспособности ФРГ и возможности обучения немецких военных обращению с такими системами.

Ранее сообщалось, что украинские и западные эксперты выразили сомнения в способности комплексов Patriot эффективно справляться с российскими баллистическими ракетами.