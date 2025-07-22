В ФРГ заявили, что поставят Киеву две системы Patriot при условии их замены

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности властей Германии поставить Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, но только если появится гарантия их скорейшей замены, передает n-tv.
«Мы можем отдать две системы с нашей стороны, но этого не произойдет, если мы не будем иметь надежной гарантии того, что получим им замену в течение, скажем так, от шести до восьми месяцев», — заявил Борис Писториус.
По его словам, соответствующая мера необходима для сохранения боеспособности ФРГ и возможности обучения немецких военных обращению с такими системами.
Ранее сообщалось, что украинские и западные эксперты выразили сомнения в способности комплексов Patriot эффективно справляться с российскими баллистическими ракетами.