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«СВ»: ВС РФ похоронили элиту десантно-штурмовых войск ВСУ в Сумской области

В Сумской области находятся подразделения свыше 40 бригад и полков ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Армия России «похоронила» элитные десантно-штурмовые бригады ВСУ в Суджанском приграничье и Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

По данным канала, в Сумской области находятся подразделения свыше 40 бригад и полков ВСУ, в частности, почти все десантно-штурмовые подразделения армии Украины.

Как уточняет канал, здесь представлены и механизированные бригады, и элитные десантно-штурмовые подразделения, отряды морской пехоты, силы теробороны. Кроме этого, на указанном направлении дислоцируются пограничники и «пушечное мясо» из 225-й и 425-й отдельных штурмовых полков.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает на сумское направление расчеты БПЛА из Киева. Это решение было принято из-за высоких потерь.

Также стало известно, что в Сумской области действуют наемники ВСУ из Колумбии и Бразилии. Украинские ресурсы опубликовали видео, подтверждающее этот факт, указали в российских силовых структурах.

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