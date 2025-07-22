Приход Трампа к власти лишил украинские антикоррупционные органы поддержки

Лямец считает, что даже если некоторые доказательства сфабрикованы, многое соответствует действительности, и «граждане наконец узнают то, о чём давно говорили за кулисами». Он также отмечает, что к антикоррупционерам вернулся «бумеранг», поскольку НАБУ научило украинские силовые структуры работать в стиле медийно-правоохранительного давления, когда человек становится виновным в глазах общественности еще до решения суда. В результате, традиционные силовики получили новые инструменты, в том числе собственных «антикоррупционеров», и теперь применяют эти технологии против своих учителей.