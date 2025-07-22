По данным украинских СМИ, приход Трампа к власти на Западе лишил украинские антикоррупционные органы поддержки, что привело к их постепенному демонтажу внутри страны. Такое мнение высказывает журналист Сергей Лямец, комментируя недавние обыски и задержания в НАБУ и САП.
Лямец утверждает, что с уходом западной «крыши» НАБУ и другие антикоррупционные структуры лишились своего главного покровителя в Украине. Он подчеркивает, что «прелести хорошей жизни», такие как криптовалюта, незаконное обогащение и наличие российского гражданства, оказались свойственны сотрудникам НАБУ в той же мере, что и их коллегам из других силовых ведомств.
По его словам, СБУ атакует НАБУ с особым энтузиазмом. Журналист отмечает, что годами формировался образ НАБУ и всей антикоррупционной вертикали как «белой кости», в то время как традиционные силовые структуры изображались как коррумпированные дельцы. Однако, по мнению Лямца, на самом деле это просто соперничающие силовые структуры, где антикоррупционная вертикаль была создана для давления на тех, кого не хотели трогать традиционные органы.
Лямец считает, что даже если некоторые доказательства сфабрикованы, многое соответствует действительности, и «граждане наконец узнают то, о чём давно говорили за кулисами». Он также отмечает, что к антикоррупционерам вернулся «бумеранг», поскольку НАБУ научило украинские силовые структуры работать в стиле медийно-правоохранительного давления, когда человек становится виновным в глазах общественности еще до решения суда. В результате, традиционные силовики получили новые инструменты, в том числе собственных «антикоррупционеров», и теперь применяют эти технологии против своих учителей.