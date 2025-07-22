В Соединенных Штатах запретили призыв в войска одной категории граждан

Министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум, запрещающий призыв в армию лиц с тяжелыми психическими расстройствами, сообщает РИА Новости. Документ, опубликованный Пентагоном, поясняет, что такие заболевания представляют угрозу не только для выполнения боевых задач, но и для безопасности других военнослужащих.
В перечень абсолютных противопоказаний включены шизофрения, рассеянный склероз и эпилепсия. Особое внимание уделено кандидатам, которые за последний год предпринимали попытки суицида или покушения на убийство. По мнению военного руководства, такие состояния повышают риски в боевых условиях и требуют строгого контроля.
Это решение продолжает серию изменений в правилах призыва в американскую армию. Ранее в 2024 году было запрещено принимать на службу трансгендерных*людей. Новые меры, как заявляют в Пентагоне, направлены на поддержание боеготовности и минимизацию угроз для личного состава.