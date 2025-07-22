В Соединенных Штатах запретили призыв в войска одной категории граждан

Это решение продолжает серию изменений в правилах призыва в американскую армию. Ранее в 2024 году было запрещено принимать на службу трансгендерных*людей. Новые меры, как заявляют в Пентагоне, направлены на поддержание боеготовности и минимизацию угроз для личного состава.