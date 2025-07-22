Американский посол в НАТО потребовал наказать Китай за поддержку России

В начале месяца в китайских СМИ появилась публикация о результатах переговоров главы МИД КНР Ван И и главой евродипломатии Кайи Каллас. По информации издания South China Morning Post, дипломат из Поднебесной дал европейской коллеге понять, что Пекин не допустит поражения России в конфликте на Украине, потому что если Москва станет слабой, то США смогут полностью переключиться на Китай.