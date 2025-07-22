Американский посол в НАТО потребовал наказать Китай за поддержку России

«Их нужно привлечь к ответственности за то, что они субсидируют убийства, происходящие на полях сражений на Украине», — цитирует дипломата агентство.
По мнению Уитакера, Пекин расценивает украинский конфликт, как прокси-войну с Западом руками России, которая отвлекает противников Поднебесной от других стратегических целей, например Тайваня. При этом посол утверждает, что в Китае «просчитались и должны быть привлечены к ответу».
В начале месяца в китайских СМИ появилась публикация о результатах переговоров главы МИД КНР Ван И и главой евродипломатии Кайи Каллас. По информации издания South China Morning Post, дипломат из Поднебесной дал европейской коллеге понять, что Пекин не допустит поражения России в конфликте на Украине, потому что если Москва станет слабой, то США смогут полностью переключиться на Китай.