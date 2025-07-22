В Польше скончался бывший командующий сухопутными войсками генерал Скшипчак

В марте 2021 года в материале для Defence 24 военачальник рассматривал возможность войны НАТО и России в балтийском регионе. По его словам, российская армия сможет за два-четыре дня захватить страны Балтии при поддержке кораблей Балтийского флота. При этом он подчеркивал, что на тот момент по сравнению с войсками НАТО Россия представляла собой крупного противника, а Калининградская область, по его мнению, служила военным плацдармом и «воротами, ведущими в Балтийское море и на Польскую низменность, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу».