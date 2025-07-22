Трамп продолжает вести борьбу с Обамой из-за выборов: политик требует Минюст вмешаться

По словам действующего руководителя Белого дома, именно Обама начал распространять нелепые слухи о выборах. К тому же, в его команде еще был экс-президент Америки Джо Байден. Трамп подчеркнул, что в вышеуказанном деле не так много личностей фигурирует, однако самый главный среди подозреваемых — Барак Обама.