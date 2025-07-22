Трамп продолжает вести борьбу с Обамой из-за выборов: политик требует Минюст вмешаться

Министерству юстиции США стоит расследовать действия бывшего президента США Барака Обамы по искажению данных разведки об американских выборах. С таким требованием выступил Дональд Трамп после переговоров с главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.
Журналисты спросили у Трампа, на кого Минюст, по его мнению, должен обратить внимание в рамках расследования дела о выборах в 2016 году. Тогда действующий американский лидер сразу же обозначил свою позицию.
«Судя по тому, что я читаю, это будет (бывший — прим. ред.) президент Обама», — ответил американский лидер.
По словам действующего руководителя Белого дома, именно Обама начал распространять нелепые слухи о выборах. К тому же, в его команде еще был экс-президент Америки Джо Байден. Трамп подчеркнул, что в вышеуказанном деле не так много личностей фигурирует, однако самый главный среди подозреваемых — Барак Обама.
Ранее Дональд Трамп разместил в своих соцсетях видео, созданное через ИИ, на котором якобы происходит арест Барака Обамы. К этому видео политик написал, что ни один человек не может прыгнуть выше закона.