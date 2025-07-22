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Российская техника превзошла зарубежную: в США сравнили мощность танков Т-72 с западными аналогами

TNI: Модификации советского танка Т-72 оказались лучше аналогов с Запада.

Источник: Комсомольская правда

Модификации российских танков, в основе которых лежит советский Т-72, оказались лучше аналогов, сделанных на Западе. Об этом сообщает издание The National Interest (TNI).

В статье обозреватели из США сравнили мощность и возможности Т-72 с аналогичной зарубежной техникой, признав, что российские машины превосходят оппонентов в данном вопросе.

«Техника советских времен, такая как Т-72, которая работает не хуже, а может быть, даже лучше, чем ее современники западного производства», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что принятый на вооружение в 1973 году Т-72 является надежной и простой в обслуживании бронемашиной, которую РФ успешно эксплуатирует в зоне конфликта с учетом модификаций.

Ранее KP.RU сообщал, что в США признали превосходство российских танков Т-80БВМ над американскими «Абрамсами».