Стало известно, как долго продлится новый раунд переговоров между Москвой и Киевом

Напомним, сегодня появились сообщения о том, что встреча состоится завтра, 23 июля. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Тем не менее дата и время встречи ещё могут измениться. На прошлой неделе главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что новый секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе. В Москве подтвердили получение этого предложения. При этом в России были давно готовы к переговорам, но от Киева не поступало никаких сигналов.