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Стало известно, как долго продлится новый раунд переговоров между Москвой и Киевом

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями, который состоится в среду, 23 июля, займёт всего один день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Источник: Life.ru

«Переговоры, вероятнее всего, не будут продлеваться на ещё одни сутки, делегации проведут переговоры завтра», — сообщил источник.

Напомним, сегодня появились сообщения о том, что встреча состоится завтра, 23 июля. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Тем не менее дата и время встречи ещё могут измениться. На прошлой неделе главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что новый секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе. В Москве подтвердили получение этого предложения. При этом в России были давно готовы к переговорам, но от Киева не поступало никаких сигналов.