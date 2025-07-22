В Госдуме объяснили смысл законопроекта о круглогодичном призыве

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий круглогодичную организацию призыва на военную службу в армию. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.
Депутат напомнил, что в мероприятия по призыву входила явка в военкомат, медосмотр, участие в заседании призывной комиссии, а также прибытие в назначенное время и место для отправки к месту службы.
Мы решили разделить мероприятия, связанные с призывом на военную службу. То есть прохождение медосвидетельствования, психологический профессиональный отбор и прибытие на приемную комиссию, мы предполагаем, необходимо осуществлять в течение года. А отправка к месту службы, также на основании указа президента Российской Федерации, будет происходить в те же сроки, которые действуют сейчас, то есть с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Он подчеркнул, что такие меры повысят качество работы призывных комиссий и снизят количество жалоб.
Ранее также сообщалось, что в России открыт прием заявлений на IT-отсрочку от армии — заявки на отсрочку в осенний призыв 2025 года можно подать до 6 августа через портал «Госуслуги».