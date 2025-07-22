В Госдуме объяснили смысл законопроекта о круглогодичном призыве

Мы решили разделить мероприятия, связанные с призывом на военную службу. То есть прохождение медосвидетельствования, психологический профессиональный отбор и прибытие на приемную комиссию, мы предполагаем, необходимо осуществлять в течение года. А отправка к месту службы, также на основании указа президента Российской Федерации, будет происходить в те же сроки, которые действуют сейчас, то есть с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.