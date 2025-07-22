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В Госдуме объяснили смысл законопроекта о круглогодичном призыве

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что суть законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе” и статью 11 Федерального закона “Об альтернативной гражданской службе”» состоит в том, чтобы упорядочить работу призывных комиссий и сделать ее более эффективной.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий круглогодичную организацию призыва на военную службу в армию. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутат напомнил, что в мероприятия по призыву входила явка в военкомат, медосмотр, участие в заседании призывной комиссии, а также прибытие в назначенное время и место для отправки к месту службы.

Мы решили разделить мероприятия, связанные с призывом на военную службу. То есть прохождение медосвидетельствования, психологический профессиональный отбор и прибытие на приемную комиссию, мы предполагаем, необходимо осуществлять в течение года. А отправка к месту службы, также на основании указа президента Российской Федерации, будет происходить в те же сроки, которые действуют сейчас, то есть с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Андрей Красов
первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне (цитата по «Лента.ру»)

Он подчеркнул, что такие меры повысят качество работы призывных комиссий и снизят количество жалоб.

Ранее также сообщалось, что в России открыт прием заявлений на IT-отсрочку от армии — заявки на отсрочку в осенний призыв 2025 года можно подать до 6 августа через портал «Госуслуги».