Источник раскрыл, сколько продлится новый раунд переговоров РФ и Украины

На первый раунд переговоров в Стамбул российская делегация прибыла 15 мая, но контактов между представителями двух стран так и не произошло. Встреча состоялась на следующий день и продлилась около двух часов. Второй раунд состоялся во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня, встреча длилась тогда больше часа.