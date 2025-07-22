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Источник раскрыл, сколько продлится новый раунд переговоров РФ и Украины

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, скорее всего, продлится лишь один день, сообщил агентству РИА Новости осведомленный источник.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, скорее всего, продлится лишь один день, сообщил агентству РИА Новости осведомленный источник.

Переговоры делегаций в Стамбуле, по предварительным данным, начнутся в среду в 19 часов по московскому времени. Дата и время все еще уточняются.

«Вероятнее всего, переговоры не будут продлеваться на еще одни сутки, — сообщил информированный источник агентства. — Делегации проведут переговоры завтра».

На первый раунд переговоров в Стамбул российская делегация прибыла 15 мая, но контактов между представителями двух стран так и не произошло. Встреча состоялась на следующий день и продлилась около двух часов. Второй раунд состоялся во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня, встреча длилась тогда больше часа.

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