В Прикамье задержан глава Кочевского округа

По версии следствия, господин Юркин и другие лица из администрации округа организовали приобретение 46 жилых помещений для детей-сирот на сумму не менее 56 млн руб. При этом квартиры не отвечают требованиям законодательства, а в ряде из них имеются дефекты конструкций и не пригодны для проживания. Таким образом были нарушены права детей-сирот на предоставление жилья. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю и находится на контроле руководителя СУ СКР по региону Дениса Головкина.