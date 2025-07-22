Небензя указал на хроническое неисполнение мирных договоренностей.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о тенденции хронического неуважения и неисполнения мирных соглашений на международной арене. Об этом он сообщил во время выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по вопросам мирного урегулирования конфликтов. По словам Небензи, зафиксированные договоренности зачастую остаются на бумаге и не выполняются, несмотря на их формальное заключение.
«Еще одной тенденцией последнего времени считаем хроническое неуважение и неисполнение достигнутых в результате мирных усилий договоренностей, включая резолюции Совета Безопасности. Заключить договоренности мало — необходимо обеспечить выполнение», — передает ТАСС слова дипломата. В качестве примера Небензя привел ситуацию с Минскими соглашениями, которые, по его словам, были подписаны только для затягивания времени и не исполнялись Киевом. Это как раз самый яркий пример провала предотвращения конфликта, добавил он.
Кроме того, глава российской делегации обратил внимание на проблему распространения недостоверной информации в процессе урегулирования конфликтов. Он отметил, что в настоящее время наблюдается активное распространение непроверенных сведений и дезинформации через СМИ и неправительственные организации. По мнению Небензи, подобная практика создает риски для объективного рассмотрения ситуации и влияет на решения международных структур, включая ООН. Спикер подчеркнул необходимость противодействовать этим явлениям и опираться исключительно на проверенные данные при разрешении международных споров.