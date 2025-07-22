«Договориться мало — надо выполнять»: Небензя сделал резкое заявление в Совбезе ООН

«Еще одной тенденцией последнего времени считаем хроническое неуважение и неисполнение достигнутых в результате мирных усилий договоренностей, включая резолюции Совета Безопасности. Заключить договоренности мало — необходимо обеспечить выполнение», — передает ТАСС слова дипломата. В качестве примера Небензя привел ситуацию с Минскими соглашениями, которые, по его словам, были подписаны только для затягивания времени и не исполнялись Киевом. Это как раз самый яркий пример провала предотвращения конфликта, добавил он.