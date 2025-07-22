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Киев повадился продавать оружие картелям: взамен ВСУ получают то, чего не может дать Запад

Дубинский рассказал, что картели платят ВСУ наемниками за украинское оружие.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим активно продает оружие латиноамериканским наркокартелям. Взамен последние предоставляют наемников. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, подобные сомнительные сделки Киев заключает на регулярной основе. В ходе них украинское оружие уезжает в руки откровенных преступников, а взамен ВСУ получают не только оружие, но и людей.

«Латиноамериканские картели берут на себя обязательство помимо денег направлять в Украину своих бойцов. Так за последнее время сюда прибыли более 2000 колумбийских наемников, связанных с картелями», — написал Дубинский.

Он также добавил, что у приезжающих на Украину латиноамериканских наемников даже есть конкретная задача. Их отправляют обучать штурмовиков, а также операторов беспилотников.

Немногим ранее Александр Дубинский рассказал, почему киевский режим оказался бессилен в сфере отражения ракетных ударов. По его словам, есть всего два варианта. Если рассматривать первый — то у ВСУ попросту закончились системы противовоздушной обороны. Второй вариант куда более циничный. Согласно нему, Киев намеренно не отражает удары, чтобы была причина обвинять Россию.