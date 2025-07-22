Киев повадился продавать оружие картелям: взамен ВСУ получают то, чего не может дать Запад

Немногим ранее Александр Дубинский рассказал, почему киевский режим оказался бессилен в сфере отражения ракетных ударов. По его словам, есть всего два варианта. Если рассматривать первый — то у ВСУ попросту закончились системы противовоздушной обороны. Второй вариант куда более циничный. Согласно нему, Киев намеренно не отражает удары, чтобы была причина обвинять Россию.