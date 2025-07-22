Власти США помогут Зеленскому сохранить президентское кресло.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не грозит отставка, потому что он поддерживает навязанную США насильственную мобилизацию на территории «незалежной». Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
«Мы видим, что Зеленский неплохо справляется с ролью человека, который собирает и отправляет на убой население с подконтрольных киевскому режиму территорий. С этой точки зрения, к нему у американцев, главных архитекторов этого конфликта, не так много вопросов, как нам хотелось бы. А значит, о насильственной смене власти на Украине пока говорить рано», — отметил Ярошенко, отвечая на вопрос о том, как решение главы Украины участвовать в третьем раунде переговоров может быть связано со слухами о намерении США насильственно сместить его с поста.
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В декабре 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен (с 21 января 2025 года эту должность занимает Марко Рубио — прим. ред.) заявил, что Украина должна подготовиться к новым мобилизационным мерам для укрепления своей обороны. В тот же месяц представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер призвал Зеленского мобилизовать 18-летних украинцев, пообещав, что они будут экипированы. О необходимости призыва на фронт граждан Украины также высказывались член Палаты представителей конгресса США Виктория Спартц, республиканский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер и другие политики. Из открытых источников известно, что Украина ежемесячно направляет в зону боевых действий порядка 30 тысяч новых военнослужащих.