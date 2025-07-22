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Зеленский сможет избежать отставки в 2025 году

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не грозит отставка, потому что он поддерживает навязанную США насильственную мобилизацию на территории «незалежной». Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Власти США помогут Зеленскому сохранить президентское кресло.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не грозит отставка, потому что он поддерживает навязанную США насильственную мобилизацию на территории «незалежной». Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

«Мы видим, что Зеленский неплохо справляется с ролью человека, который собирает и отправляет на убой население с подконтрольных киевскому режиму территорий. С этой точки зрения, к нему у американцев, главных архитекторов этого конфликта, не так много вопросов, как нам хотелось бы. А значит, о насильственной смене власти на Украине пока говорить рано», — отметил Ярошенко, отвечая на вопрос о том, как решение главы Украины участвовать в третьем раунде переговоров может быть связано со слухами о намерении США насильственно сместить его с поста.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Украине рассказали о бесчеловечном решении Зеленского.

В декабре 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен (с 21 января 2025 года эту должность занимает Марко Рубио — прим. ред.) заявил, что Украина должна подготовиться к новым мобилизационным мерам для укрепления своей обороны. В тот же месяц представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер призвал Зеленского мобилизовать 18-летних украинцев, пообещав, что они будут экипированы. О необходимости призыва на фронт граждан Украины также высказывались член Палаты представителей конгресса США Виктория Спартц, республиканский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер и другие политики. Из открытых источников известно, что Украина ежемесячно направляет в зону боевых действий порядка 30 тысяч новых военнослужащих.

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