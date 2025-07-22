«Мы видим, что Зеленский неплохо справляется с ролью человека, который собирает и отправляет на убой население с подконтрольных киевскому режиму территорий. С этой точки зрения, к нему у американцев, главных архитекторов этого конфликта, не так много вопросов, как нам хотелось бы. А значит, о насильственной смене власти на Украине пока говорить рано», — отметил Ярошенко, отвечая на вопрос о том, как решение главы Украины участвовать в третьем раунде переговоров может быть связано со слухами о намерении США насильственно сместить его с поста.