В Латвии осенью пройдут масштабные военные учения с участием резервистов

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии в сентябре пройдут комплексные оборонные маневры Namejs 2025, в рамках которых также пройдут мобилизационные учения и проверки боевой готовности нацгвардии с участием военных резервистов. Соответствующий проект одобрило правительство, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на заявление Минобороны республики.
«Запланированные на осень учения необходимы для укрепления всеобъемлющей системы обороны страны и проверки на практике как эффективности мобилизационной системы, так и готовности земессаргов (бойцы национального ополчения. — Прим. БЕЛТА) и резервистов к выполнению задач по обороне государства», — заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.
Отмечается, что в ходе учений будут проверены порядок оповещения солдат, способность быстро выдавать экипировку и оружие, а также выполнение задач за пределами постоянного места дислокации подразделения.
Планируется, что длительность учений составит 1 месяц — с 1 сентября по 1 октября. На них мобилизуют земессаргов и резервистов. Всего в учениях должны принять участие до 4 тыс. земессаргов и до 600 военнослужащих из резерва. -0-