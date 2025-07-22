Подразделения ВС России вступили в полноценную фазу штурма Покровска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«На южном фланге Покровска, особенно возле парка “Юбилейный” и южной окраины города ситуация все меньше напоминает действия изолированных ДРГ, и все больше — полноценную фазу штурма города», — говорится в сообщении.
По данным издания, западные эксперты прорыв ВС РФ в районе Зверово называют повторением штурмового шаблона, который был отработан в Селидово и Новогродовке. Речь идет о просачивании и накоплении малыми группами, ударах по слабо защищенным участкам, дожиме артиллерией и быстром закреплении, а потом повторении.
Ранее сообщалось, что ВС РФ похоронили элиту десантно-штурмовых войск ВСУ в Сумской области. Отмечалось, что в Сумской области находятся подразделения свыше 40 бригад и полков ВСУ, в частности, почти все десантно-штурмовые подразделения армии Украины.