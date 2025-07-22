«ВХ»: ВС РФ вступили в полноценную фазу штурма Покровска

По данным издания, западные эксперты прорыв ВС РФ в районе Зверово называют повторением штурмового шаблона, который был отработан в Селидово и Новогродовке. Речь идет о просачивании и накоплении малыми группами, ударах по слабо защищенным участкам, дожиме артиллерией и быстром закреплении, а потом повторении.