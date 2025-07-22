На Украине сотни протестующих вышли на митинги против запрета НАБУ

Напомним, что сегодня парламент принял спорный закон, касающийся ограничения компетенции НАБУ и САП, который, по некоторым сведениям, уже подписан президентом Зеленским. Однако официальный текст документа пока недоступен, в частности из-за технических проблем на сайте Рады.