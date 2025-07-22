Музыкант Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на британский телевизионный канал Sky News.
Звезда хеви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и грандиозного прощального концерта для фанатов.
Как сообщает телеканал, в заявлении семьи музыканта говорится: «С такой печалью, которую невозможно передать простыми словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью».
Менее трех недель назад Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой в британском Бирмингеме. Тогда, выступая с трона на сцене, музыкант сказал поклонникам: «Вы не представляете, что я чувствую. Благодарю вас от всего сердца».-0-