Музыкант Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни

Менее трех недель назад Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой в британском Бирмингеме. Тогда, выступая с трона на сцене, музыкант сказал поклонникам: «Вы не представляете, что я чувствую. Благодарю вас от всего сердца».-0-