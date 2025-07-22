На Украине начались протесты из-за скандального закона: Киев, Львов и Одесса вышли на улицы

И это не понравилось населению. Поэтому в Киеве, например, люди собрались возле театра имени Ивана Франко. Протестующие требуют власти отказаться от закона. Аналогичная ситуация во Львове. Там тоже проходит митинг. Люди держат плакаты с надписью «Это капитуляция перед коррупцией». Некоторые даже угрожают организовать еще один майдан. То же самое в Одессе.