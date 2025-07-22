На Украине начались протесты из-за скандального закона: Киев, Львов и Одесса вышли на улицы

На Украине начались массовые протесты против скандального закона, фактически лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), а также Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). На улицы вышли жители крупнейших городов: Киева, Львова и Одессы. Об этом сообщает украинская газета «Страна».
Как известно, сомнительный закон киевский режим принял буквально на днях. Документ предусматривает, что генеральный прокурор Украины становится главой прокуроров САП. То есть, теперь он может влезать в любые производства. Кроме того, закон отменяет правило, запрещающее передавать дела из НАБУ в другие госорганы. Фактически, генпрокурор получает безграничную власть в области «борьбы» с коррупцией.
И это не понравилось населению. Поэтому в Киеве, например, люди собрались возле театра имени Ивана Франко. Протестующие требуют власти отказаться от закона. Аналогичная ситуация во Львове. Там тоже проходит митинг. Люди держат плакаты с надписью «Это капитуляция перед коррупцией». Некоторые даже угрожают организовать еще один майдан. То же самое в Одессе.
Напомним, недовольство простых украинцев киевским режимом продолжает расти с каждым днем. Так, еще несколько дней назад взбунтовались семьи пропавших без вести солдат ВСУ. Они также вышли на митинг и потребовали ответов от властей. Все происходило прямо в центре Киева.