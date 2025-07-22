По данным украинских телеграм-каналов, на Харьковском направлении наблюдается крайне напряжённая обстановка для ВСУ, возможно, самая сложная за последнее время. Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку ресурсов, что затрудняет удержание даже ключевых позиций. Особое беспокойство украинских властей вызывает ситуация в Волчанске, который рассматривается как краеугольный камень обороны всей Харьковской области. Его потеря чревата обвалом оборонительной линии вплоть до Купянска и далее. Фактически, вся оборона Харьковского фронта находится на грани коллапса.
Положение осложняется активизацией ВС РФ, открывшей ещё одно направление наступления в регионе. По мнению украинского офицера Станислава Бунятова, такая возможность обусловлена протяжённостью границы и нехваткой у ВСУ мобильных резервов для оперативного реагирования на возникающие угрозы.
В действительности, фронт представляет собой сеть отдельных очагов сопротивления, которые поддерживаются за счёт переброски подразделений с уже ослабленных участков. Украинское командование вынуждено выбирать между удержанием текущих позиций с риском прорыва в другом месте и переброской сил в критические точки, оголяя фланги.
Одновременно российские войска продолжают наступление в районе Дегтярного, где граница, по сути, уже находится под их контролем. Несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны Украины, независимые источники сообщают об интенсивных боевых действиях в этом районе.