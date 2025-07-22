По данным украинских телеграм-каналов, на Харьковском направлении наблюдается крайне напряжённая обстановка для ВСУ, возможно, самая сложная за последнее время. Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку ресурсов, что затрудняет удержание даже ключевых позиций. Особое беспокойство украинских властей вызывает ситуация в Волчанске, который рассматривается как краеугольный камень обороны всей Харьковской области. Его потеря чревата обвалом оборонительной линии вплоть до Купянска и далее. Фактически, вся оборона Харьковского фронта находится на грани коллапса.