Умерла председатель Верховного Суда России Ирина Подносова

Свои соболезнования выразил и Верховный Суд Беларуси: «В нашей памяти Ирина Леонидовна останется как высококвалифицированный и выдающийся юрист, образец судейской чести и верности профессиональному долгу. Неоценим ее весомый личный вклад в укрепление и развитие международного сотрудничества между судебными системами наших государств. От имени Верховного Суда Республики Беларусь выражаем искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны Подносовой, всем судьям и работникам аппарата Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы инстанции. -0-