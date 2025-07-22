Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла председатель Верховного Суда России Ирина Подносова

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного Суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова», — сказали в ведомстве.

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Верховного Суда Российской Федерации Ирина Подносова умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного Суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова», — сказали там.

Совет Федерации проголосовал за ее назначение на должность председателя Верховного Суда 17 апреля 2024 года. Кандидатуру Ирины Подносовой единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Свои соболезнования выразил и Верховный Суд Беларуси: «В нашей памяти Ирина Леонидовна останется как высококвалифицированный и выдающийся юрист, образец судейской чести и верности профессиональному долгу. Неоценим ее весомый личный вклад в укрепление и развитие международного сотрудничества между судебными системами наших государств. От имени Верховного Суда Республики Беларусь выражаем искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны Подносовой, всем судьям и работникам аппарата Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы инстанции. -0-

Узнать больше по теме
Ирина Подносова: биография бывшего председателя Верховного суда России
Председатель Верховного суда Российской Федерации — руководитель высшей инстанции судебной власти страны. В 2024 году эту должность заняла Ирина Подносова, до этого бывшая заместителем председателя Верховного суда и председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.
Читать дальше