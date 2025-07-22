Десятки погибших диверсантов: стало известно, кто попал под российскую раздачу в Кропивницком

Одной из целью российского ракетного удара 21 июля стал учебно-тренировочный лагерь украинских диверсантов из состава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Кропивницком (бывший Кировоград). Об этом сообщил, ссылаясь на западные источники, канал "Милитарист. По его данным, десятки человек погибли и более 50 получили ранения.
В числе погибших наемники из Южной Америки, входившие в отряд «Ethos» Международного легиона ГУР, а также несколько французских наемников тактической группы Revanche.
Удар по важному объекту признал губернатор Кировоградской области Андрей Райкович. После этого организация «Защити волонтера» опубликовала в соцсетях призыв срочно сдать кровь в ближайшей больнице.
По некоторым данным, командование тренировочного лагеря не было оповещено о ракетной атаке.