Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки погибших диверсантов: стало известно, кто попал под российскую раздачу в Кропивницком

Одной из целью российского ракетного удара 21 июля стал учебно-тренировочный лагерь украинских диверсантов из состава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Кропивницком (бывший Кировоград).

Одной из целью российского ракетного удара 21 июля стал учебно-тренировочный лагерь украинских диверсантов из состава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Кропивницком (бывший Кировоград). Об этом сообщил, ссылаясь на западные источники, канал "Милитарист. По его данным, десятки человек погибли и более 50 получили ранения.

В числе погибших наемники из Южной Америки, входившие в отряд «Ethos» Международного легиона ГУР, а также несколько французских наемников тактической группы Revanche.

Удар по важному объекту признал губернатор Кировоградской области Андрей Райкович. После этого организация «Защити волонтера» опубликовала в соцсетях призыв срочно сдать кровь в ближайшей больнице.

По некоторым данным, командование тренировочного лагеря не было оповещено о ракетной атаке.