Десятки погибших диверсантов: стало известно, кто попал под российскую раздачу в Кропивницком

Одной из целью российского ракетного удара 21 июля стал учебно-тренировочный лагерь украинских диверсантов из состава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Кропивницком (бывший Кировоград). Об этом сообщил, ссылаясь на западные источники, канал "Милитарист. По его данным, десятки человек погибли и более 50 получили ранения.