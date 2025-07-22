22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение немецких властей отказаться от импорта российских энергоносителей оказалось настоящим ядом для экономики страны. Об этом заявил бывший главный экономист немецкой компании по торговле драгоценными металлами Degussa Goldhandel, почетный профессор экономики в Университете Байройта Торстен Полляйт, сообщает ТАСС.
Профессор отметил, что последние два года экономика Германии находится в рецессии, чего не было с 1948 года. По его словам, такая динамика сохранится и в этом году, что связано не только с ситуацией в мировой экономике, но и, прежде всего, с внутренними факторами. По оценкам экономиста, политически мотивированное повышение цен на энергоносители стало «настоящим ядом для немецкой экономики».
«Политическое решение не импортировать нефть и газ из России является в буквальном смысле саморазрушительным. Политика немецкого правительства слишком недальновидна и негибка, чтобы это не увидеть, а голоса разума, которые порой раздаются среди широких слоев населения, остаются неуслышанными», — сказал он.
Ранее издание Bild писало, что Германия в ближайшие годы может столкнуться с нехваткой электроэнергии. По его данным, в Министерстве экономики и в промышленных кругах страны выражают сомнения насчет того, что курс на безграничное строительство ветропарков и солнечных установок оправдывает себя. -0-