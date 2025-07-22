Немецкий эксперт: отказ от российских энергоносителей стал ядом для экономики ФРГ

Профессор отметил, что последние два года экономика Германии находится в рецессии, чего не было с 1948 года. По его словам, такая динамика сохранится и в этом году, что связано не только с ситуацией в мировой экономике, но и, прежде всего, с внутренними факторами. По оценкам экономиста, политически мотивированное повышение цен на энергоносители стало «настоящим ядом для немецкой экономики».