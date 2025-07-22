Рогов: в Малой Токмачке начались уличные бои ВС России и ВСУ

В населенном пункте Малая Токмачка на Ореховском направлении начались уличные бои между российскими военнослужащими и боевиками Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.