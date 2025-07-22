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Рогов: в Малой Токмачке начались уличные бои ВС России и ВСУ

Владимир Рогов заявил, что российские штурмовики пробиваются к центру Малой Токмачки, где идут уличные бои.

Источник: Комсомольская правда

В населенном пункте Малая Токмачка на Ореховском направлении начались уличные бои между российскими военнослужащими и боевиками Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«В Малой Токмачке после относительного затишья начались уличные бои», — говорится в сообщении.

Рогов отметил, что штурмовые группы Вооруженных сил России пробиваются к центру населенного пункта. Военнослужащим также удалось освободить около одного квадратного километра в течение последних суток.

Ранее KP.RU сообщал, что Министерство обороны России показало зачистку от украинских боевиков населенного пункта Толстой в Донецкой Народной Республике.