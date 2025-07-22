WSJ: Зеленский может лишиться западной поддержки из-за нападок на НАБУ

Украина может столкнуться с сокращением поддержки со стороны западных стран из-за действий Владимира Зеленского, направленных против антикоррупционных структур. С таким предупреждением выступила газета The Wall Street Journal.
«Нападки на антикоррупционные органы могут ослабить западную помощь Киеву, которая так необходима для сопротивления России», — говорится в материале.
По мнению журналистов, такие шаги также ставят под угрозу перспективу вступления Украины в Евросоюз.
WSJ напоминает, что в ходе предвыборной кампании Зеленский неоднократно обещал вести борьбу с коррупцией.
Накануне Верховная рада поддержала проект закона 12414 с правками, которые фактически ликвидировали Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированную антикоррупционную прокуратуру.