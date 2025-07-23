В Британии заявили о крупном просчете Зеленского

Как отмечает автор, международные антикоррупционные организации и западные дипломаты предупреждали украинского президента Владимира Зеленского о том, что принятие закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры может поставить под угрозу вступление республики в ЕС, а также привести к санкциям и отмене безвизового режима.