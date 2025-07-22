Живущий в России брат главкома ВСУ Сырского готов публично отречься от него

Олег Сырский подтвердил, что главком ВСУ отправил в Россию миллион рублей на лечение отца. При этом отказался рассказывать, был ли сделан этот перевод до начала СВО или после.
«Мне плевать на его деньги. Нашу семью называют врагами из-за него. Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — заявил Олег Сырский в интервью «Регнум».
Мужчина живёт во Владимирской области.
Напомним, отношения между Александром Сырским и его семьёй практически прекратились на фоне конфликта. Родные главкома ВСУ поддерживают Россию, его родители регулярно участвовали в акциях «Бессмертного полка». 86-летний отец военного Станислав Сырский, страдает от тяжелого заболевания головного мозга, обострившегося после перенесенного CoViD-19. Сегодня стало известно, что Сырский перевёл миллион рублей в Россию для лечения родителя. Экс-депутат Рады заявил, что на Украине сочли предательством эти действия главкома ВСУ.