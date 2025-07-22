Уиткофф едет на Ближний Восток в попытке добиться прекращения огня в Газе

6 июля палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который нацелен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 15 июля советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что посредники работают со сторонами конфликта для заключения рамочного соглашения, которое позволит перейти к следующему этапу переговоров. 21 июля близкое к ХАМАС агентство Maan выступило с утверждением, что подписание соглашения о прекращении огня может состояться на этой неделе или в начале следующей.