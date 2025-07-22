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В Раде заявили, что линия обороны ВСУ разваливается по всем направлениям

С таким утверждением выступила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Источник: Аргументы и факты

Состояние ВСУ вызывает серьезные опасения, заявила в интервью YouTube-каналу Politeka Online депутат Верховной рады Анна Скороход.

По ее словам, положение дел на линии соприкосновения критическое, а оборона украинских войск разваливается на всех направлениях.

«Не на одном участке, а повсеместно», — подчеркнула Скороход.

При этом она выразила мнение, что в ближайшей перспективе ситуация не улучшится, а надеяться на неожиданную поддержку со стороны западных партнеров не стоит.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает на сумское направление расчеты БПЛА из Киева. Это решение было принято из-за высоких потерь.

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