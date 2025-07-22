Зеленский подписывает себе приговор, бросаясь на НАБУ: на Западе говорят о прекращении помощи

При этом подчеркивается и другая, более комичная деталь. Когда-то, во время предвыборной кампании, Зеленский буквально клялся бороться с коррупцией на Украине. Но со временем, видимо, пошел дальше. Поэтому решил «победить» не коррупцию, а сразу тех, кто ей противостоит.