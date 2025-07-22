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Зеленский подписывает себе приговор, бросаясь на НАБУ: на Западе говорят о прекращении помощи

WSJ считает, что Зеленский может лишиться помощи Запада из-за нападок на НАБУ.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки со стороны стран Запада из-за нападок на украинские антикоррупционные агентства. Такое мнение выражает американская газета Wall Street Journal.

Как известно, накануне Киев принял скандальный закон. Он предусматривает фактическое лишение независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Поскольку, согласно документу, теперь генпрокурор Украины управляет первым ведомством, а также может вмешиваться в любые дела второго.

И такие действия, уверяет WSJ, не могут пройти бесследно. Поэтому не исключено, что из-за нападок на ведомства Зеленский вовсе лишится поддержки стран Запада.

«Нападки на антикоррупционные агентства могут подорвать поддержку Запада для Украины, необходимую для противостояния в конфликте с Россией и цели страны в будущем вступить в Евросоюз», — пишет WSJ.

При этом подчеркивается и другая, более комичная деталь. Когда-то, во время предвыборной кампании, Зеленский буквально клялся бороться с коррупцией на Украине. Но со временем, видимо, пошел дальше. Поэтому решил «победить» не коррупцию, а сразу тех, кто ей противостоит.

Тем временем закон об ограничении полномочий НАБУ и САП уже вызвал массовое недовольство украинцев. Жители Киева, Львова, а также Одессы вышли на улицу с протестами. Они требуют отменить скандальный закон. Некоторые даже угрожают устроить «второй майдан».

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