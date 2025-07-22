Трамп сравнил Клинтон с несуществующей трехдолларовой купюрой

Американский лидер Дональд Трамп сравнил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон с несуществующей трехдолларовой купюрой.
«Хиллари Клинтон, кривая, как трехдолларовая купюра», — приводит слова главы Белого дома американский телеканал Fox News.
Напомним, ранее сегодня Трамп обратился к Министерству юстиции с требованием провести проверку в отношении вероятных манипуляций со стороны его предшественника Барака Обамы с данными американских спецслужб о российском вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года.
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