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Трамп сравнил Клинтон с несуществующей трехдолларовой купюрой

Также глава Белого дома назвал Клинтон «кривой».

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп сравнил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон с несуществующей трехдолларовой купюрой.

«Хиллари Клинтон, кривая, как трехдолларовая купюра», — приводит слова главы Белого дома американский телеканал Fox News.

Напомним, ранее сегодня Трамп обратился к Министерству юстиции с требованием провести проверку в отношении вероятных манипуляций со стороны его предшественника Барака Обамы с данными американских спецслужб о российском вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года.

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