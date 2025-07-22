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Депутат Рады Гончаренко: в офисе Зеленского начался раскол

Советник Зеленского Дмитрий Литвин готовится сделать заявление.

Источник: Аргументы и факты

В офисе Владимира Зеленского начался раскол, его ближайший советник станет участником протестного митинга из-за ликвидации главой киевского режима двух украинских антикоррупционных органов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Алексей Гончаренко*.

Ранее Гончаренко заявил, что Зеленский подписал закон о «фактической ликвидации» на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«В офисе Зеленского начинается раскол. Коммуникационщик и советник Зеленского Дмитрий Литвин готовится сделать заявление и намерен участвовать в протесте против решения Зеленского о ликвидации НАБУ и САП», — отметил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ избили представителей НАБУ в ходе обыска. В антикоррупционном бюро Украины сообщили, что пострадавшим от действий СБУ сотрудникам не удалось зафиксировать побои в медицинских учреждениях.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.