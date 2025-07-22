Депутат Рады Гончаренко: в офисе Зеленского начался раскол

В офисе Владимира Зеленского начался раскол, его ближайший советник станет участником протестного митинга из-за ликвидации главой киевского режима двух украинских антикоррупционных органов. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Алексей Гончаренко*.
Ранее Гончаренко заявил, что Зеленский подписал закон о «фактической ликвидации» на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
«В офисе Зеленского начинается раскол. Коммуникационщик и советник Зеленского Дмитрий Литвин готовится сделать заявление и намерен участвовать в протесте против решения Зеленского о ликвидации НАБУ и САП», — отметил он.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ избили представителей НАБУ в ходе обыска. В антикоррупционном бюро Украины сообщили, что пострадавшим от действий СБУ сотрудникам не удалось зафиксировать побои в медицинских учреждениях.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.