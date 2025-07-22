В Киеве на митинг протеста вышла тысяча горожан

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на протесты в Киеве вышла тысяча горожан. Массовые протесты на Украине начались во вторник вечером после принятия парламентом скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
По словам нардепа, на митинг против притеснения антикоррупционных органов вышла тысяча киевлян. Протесты проходят и в других городах Украины, в том числе в Днепропетровске и во Львове.
Также сообщается, что к протестующим в Киеве присоединился мэр города Виталий Кличко с братом. Ранее мэр украинской столицы критиковал Раду за попытки урезать полномочия антикоррупционных органов.
Протестующие начали скандировать «Мы не лохи» и требовать убрать коррупцию из правительства.
Однако депутат Рады Марьяна Безуглая разнесла «антикоррупционеров». Она обрушилась с критикой на протесты против сокращения полномочий НАБУ и задала вопрос: где митинги за сроки службы против отправки людей на убийственные миссии и коррупции в ТЦК.
Безуглая в своем Telegram-канале язвительно отметила, что не помнит, чтобы НАБУ занималось коррупцией в украинской армии или «антикоррупционная экосистема» посадила хоть одного обнаглевшего генерала ВСУ.