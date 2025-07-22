В Киеве на митинг протеста вышла тысяча горожан

Однако депутат Рады Марьяна Безуглая разнесла «антикоррупционеров». Она обрушилась с критикой на протесты против сокращения полномочий НАБУ и задала вопрос: где митинги за сроки службы против отправки людей на убийственные миссии и коррупции в ТЦК.