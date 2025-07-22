На митинг против урезания прав НАБУ в Киеве приехали братья Кличко

На митинг в столице, организованный в знак протеста против урезания прав НАБУ, прибыл городской голова Киева, Виталий Кличко.
Вскоре после появления Виталия Кличко к протестующим присоединился его брат, Владимир, также выразивший несогласие с ограничением полномочий НАБУ.
На текущий момент акция протеста против сокращения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины уже подходит к концу. Участники постепенно покидают место проведения митинга.
По словам народного депутата Железняка, одного из участников акции, в протесте приняли участие приблизительно тысяча человек.