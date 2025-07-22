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В СНГ разрабатывают план многоуровневых межмидовских консультаций на 2026 год

Все материалы заседания было решено направить в страны СНГ для согласования. Следующее заседание экспертной группы планируется провести в августе.

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2026 год состоялось в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. На встрече эксперты рассмотрели проект плана, сформированный на основании предложений от государств, внесли свои предложения и коррективы.

Все материалы заседания было решено направить в страны СНГ для согласования. Следующее заседание экспертной группы планируется провести в августе. -0-