В СНГ разрабатывают план многоуровневых межмидовских консультаций на 2026 год

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2026 год состоялось в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.