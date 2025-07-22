Премьер Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом 24 июля

24 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в армянском правительстве.
«В четверг запланирован визит в Россию», — заявил источник.
Предполагается, что 24 и 25 июля Пашинян станет участником конференции, посвященной темам экологии и защиты окружающей среды, которая пройдет на Алтае.
Известно, что с 18 по 23 июля армянский премьер-министр будет находиться в отпуске.
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