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Премьер Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом 24 июля

Ожидается, что 24−25 июля Пашинян примет участие в конференции на Алтае.

Источник: Аргументы и факты

24 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в армянском правительстве.

«В четверг запланирован визит в Россию», — заявил источник.

Предполагается, что 24 и 25 июля Пашинян станет участником конференции, посвященной темам экологии и защиты окружающей среды, которая пройдет на Алтае.

Известно, что с 18 по 23 июля армянский премьер-министр будет находиться в отпуске.

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