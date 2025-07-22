Мэр Киева Кличко присоединился к протестам против закона о НАБУ и САП

Киевский градоначальник Виталий Кличко присоединился к протестам против притеснения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет местное издание «Страна».
«На столичную акцию протеста против сокращения полномочий НАБУ прибыл мэр Киева Кличко… Вслед за Виталием Кличко на акцию против сокращения полномочий НАБУ прибыл его брат Владимир», — говорится в публикации.
Напомним, накануне Верховная рада поддержала проект закона 12414 с правками, которые фактически ликвидировали Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что ограничение полномочий НАБУ может негативно повлиять на вероятность вступления Украины в ЕС.