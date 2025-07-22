Мэр Киева Кличко вместе с братом вышел на митинг против закона о НАБУ и САП

Отметим, что Кличко уже высказывал резкую критику в адрес Рады за решение ограничить полномочия антикоррупционных ведомств. По его словам, принятый закон «не приближает Украину к ЕС» и демократическим принципам. Мэр также заявил, что авторы закона «поверили в безнаказанность своего беспредела».