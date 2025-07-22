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24News: Премьер-министр Армении Пашинин прибудет в РФ с рабочим визитом 24 июля

Никол Пашинян прибудет с рабочим визитом в Алтайский край, где встретится с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Россию с рабочим визитом в предстоящий четверг, 24 июля. Об этом сообщает армянский портал 24News со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Пашинян прибудет в Алтайский край, где встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. При этом официальная повестка встречи политиков не разглашается.

Источник заявляет, что премьер Армении также может остаться в Алтайском крае и в пятницу, 25 июля, приняв участие в саммите по экологической повестке. При этом официальные источники в России и Армении пока не подтвердили информацию о визите Пашиняна в РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин провел встречу с высокопоставленным представителем Ирана — старшим советником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

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