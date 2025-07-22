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США готовы к прямым переговорам с Ираном

США готовы вести прямые переговоры с Ираном по ядерной сделке, заявила представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге с журналистами.

Источник: Reuters

«У иранского руководства есть возможность выбрать путь мира и процветания для своего народа, и мы также готовы к прямому диалогу с иранцами», — сказала Брюс журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью Fox News, что страна допускает возможность прямых переговоров с США, если те согласятся взаимодействовать с Исламской Республикой на равных. Он также назвал предыдущие контакты с США неудовлетворительными.

С 12 апреля между Ираном и США состоялось пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана. Они прервались после того, как Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам в июне.