Около 2 тыс. киевлян протестуют против притеснения антикоррупционных органов

Согласно принятому закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ расследования. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое занимается вопросом контроля деклараций. −0-